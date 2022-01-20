Üye Girişi
Son dakika yerel: Başkan Aygün: "İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz" - Son Dakika

Son dakika yerel: Başkan Aygün: "İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz"

20.01.2022 12:47
Son dakika yerel: Başkan Aygün: "İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz"

Son dakika haberlerine göre Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dumlupınar Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dumlupınar Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tesisin ilk etapta 8 ayrı branşta hizmet vereceğini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yeni bir spor merkezimizi daha hizmete sunuyoruz" dedi.

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ile Bahattin Çelik Spor Kompleksi projelerini tamamlayarak kullanıma açan Derince Belediyesi, ayrıca çocuklar ve gençlerden gelen talepleri de değerlendirerek ilçe genelindeki parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da hizmete sunuyor. Bugüne dek 5 ayrı noktada yeni spor alanlarının hizmete sunulduğu Derince'de devam eden ikinci etap çalışmaları ile 11 ayrı bölgeye daha yeni spor alanları inşa ediliyor.

8 ayrı branşta etkinlik

Başkan Zeki Aygün, son olarak ilçeye Dumlupınar Spor Merkezi'ni kazandırdı. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte merkeze giderek incelemelerde bulunan Başkan Aygün yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için ilçemizde yeni bir spor merkezini daha hizmete sunuyoruz. İlk etapta 8 ayrı branşta halkımıza hizmet verecek olan Dumlupınar Spor Merkezi'miz Derince'mize hayırlı olsun" dedi.

Kayıt süreci devam ediyor

Hafta sonu hizmete girmesi planlanan tesislerin içerisinde 170 metrekare spor alanı, 30 kişilik bekleme salonu ve seyirci izleme alanı, kayıt alanı, soyunma odaları ve tuvaletler yer alıyor. Çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik spor eğitimlerinin verileceği tesiste ilk etapta 8 branşta faaliyet gösterilecek. Haftanın 7 günü sabah 09.00 ile 20: 00 saatleri arasında hizmet verecek olan tesiste çocuklar ve gençler cimnastik, wushu, kick boks, tekvando ve folklar kurslarına katılacak, kadınlar için ise step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kurslar açılacak. Tesislerde haftanın iki günü çocuklar ve anneler için özel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca 3 bin 500 kişilik sporcu ordusuna sahip olan Derincespor Kulübü, antrenman yaptığı tesisler arasına Dumlupınar Spor Merkezi'ni de alacak. Tesise kayıt sürecinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Son dakika yerel: Başkan Aygün: İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz
Son dakika yerel: Başkan Aygün: İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz

YORUMLAR
500

Abdullah Tayyip Olçok, Zeki Aygün, Dumlupınar, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Başkan Aygün: 'İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz' - Son Dakika


Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı         
12:49
Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız yaşamını yitirdi Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız yaşamını yitirdi         
12:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24

Son Dakika Haberleri
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
12:14 Yarı yarıya zamlandı! İstanbul'da site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:10 Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü
12:05 Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz
12:01 Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti
11:46 Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 12:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Başkan Aygün: "İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement