Son dakika yerel: Başkan Aygün: "İlçeye yeni spor tesisi kazandırıyoruz" - Son Dakika

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dumlupınar Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tesisin ilk etapta 8 ayrı branşta hizmet vereceğini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yeni bir spor merkezimizi daha hizmete sunuyoruz" dedi.

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ile Bahattin Çelik Spor Kompleksi projelerini tamamlayarak kullanıma açan Derince Belediyesi, ayrıca çocuklar ve gençlerden gelen talepleri de değerlendirerek ilçe genelindeki parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da hizmete sunuyor. Bugüne dek 5 ayrı noktada yeni spor alanlarının hizmete sunulduğu Derince'de devam eden ikinci etap çalışmaları ile 11 ayrı bölgeye daha yeni spor alanları inşa ediliyor.

8 ayrı branşta etkinlik

Başkan Zeki Aygün, son olarak ilçeye Dumlupınar Spor Merkezi'ni kazandırdı. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte merkeze giderek incelemelerde bulunan Başkan Aygün yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için ilçemizde yeni bir spor merkezini daha hizmete sunuyoruz. İlk etapta 8 ayrı branşta halkımıza hizmet verecek olan Dumlupınar Spor Merkezi'miz Derince'mize hayırlı olsun" dedi.

Kayıt süreci devam ediyor

Hafta sonu hizmete girmesi planlanan tesislerin içerisinde 170 metrekare spor alanı, 30 kişilik bekleme salonu ve seyirci izleme alanı, kayıt alanı, soyunma odaları ve tuvaletler yer alıyor. Çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik spor eğitimlerinin verileceği tesiste ilk etapta 8 branşta faaliyet gösterilecek. Haftanın 7 günü sabah 09.00 ile 20: 00 saatleri arasında hizmet verecek olan tesiste çocuklar ve gençler cimnastik, wushu, kick boks, tekvando ve folklar kurslarına katılacak, kadınlar için ise step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kurslar açılacak. Tesislerde haftanın iki günü çocuklar ve anneler için özel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca 3 bin 500 kişilik sporcu ordusuna sahip olan Derincespor Kulübü, antrenman yaptığı tesisler arasına Dumlupınar Spor Merkezi'ni de alacak. Tesise kayıt sürecinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ