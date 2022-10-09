Son dakika yerel: Bayburt'ta örtü yangını - Son Dakika
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Son dakika yerel: Bayburt'ta örtü yangını

09.10.2022 13:14

Son dakika haberi... - Bayburt'ta örtü yangını Bayburt'un Gökçeli köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

- Bayburt'ta örtü yangını

BAYBURT - Bayburt'un Gökçeli köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayburt merkez köylerinden olan Gökçeli ve Uğurgeldi köyleri arasında kalan dağlık alanda örtü yangını meydana geldi. Yangında 50 dekarlık alan zarar gördü. Dağlık alanda bulunan kuru otlar ise yanarak küle döndü. Dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına olay yerine gelen itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi. Yangın 3 saat süren çabalar sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından ekipler yangın bölgesinden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Gökçeli, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Bayburt'ta örtü yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Bayburt'ta örtü yangını - Son Dakika
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