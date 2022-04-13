Son dakika yerel: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika yerel: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

13.04.2022 00:58
Son dakika yerel: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İlahiyatçı Zekeriya Beyaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

İlahiyatçı Zekeriya Beyaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz'ın yarın Esenler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Akciğer enfeksiyonu teşhisiyle 18 Mart'ta Esenler Özel Güney Hastanesi'nde tedavi altına alınan ilahiyatçı Zekeriya Beyaz, bu sabah 09.30'da hayatını kaybetti.

Beyaz'ın cenazesini, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na toprağa verileceği öğrenildi.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Beyaz, "Tavuktan kurban olur", "50 çift ayakkabı da Kurban niyetine dağıtılabilir", "Türban sağlığa zararlıdır" açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı.

Zekeriya Beyaz kimdir

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı. Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi. 2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı. - İSTANBUL

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Zekeriya Beyaz, İstanbul, İslam, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika yerel: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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