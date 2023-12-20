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Son durak o okul oldu

EN programı çerçevesinde okullarda öğrencilerle bir araya gelen Vali Şefik Aygöl'ün son durağı Merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu oldu.

Son durak o okul oldu
20.12.2023 - 12:35,
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BİL-EN programı çerçevesinde okullarda öğrencilerle bir araya gelen Vali Şefik Aygöl'ün son durağı Merkez Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu oldu.

Burada öncelikle öğrencilerin okuma saatine eşlik eden Vali Aygöl sonrasında öğrencilerle sohbet etti. Öğrenim gördükleri okula ismini veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk hakkında öğrencilere sorular soran Vali Aygöl, "Şehit Kaymakamımızı şahsen tanıma fırsatım oldu. Ailesiyle hala iletişimimiz devam etmektedir. Çok çalışkan ve kalbi vatan-millet sevgisiyle dolu bir kişiydi. Sizleri görünce kendi kendime şunu söyledim: Muhammedler yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Şefik Aygöl, 8'inci sınıf öğrencileriyle de bir araya gelerek sadece eğitimlerine odaklandıkları takdirde bunun başarıyı da yanında getireceğine inandığını belirtti.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu ziyaretini öğretmenler odası buluşması ile sürdüren Vali Aygöl, yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin öğretmenler ile görüş alışverişinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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