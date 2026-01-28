Ümraniye Sondurak Meydan Projesi\'nde çalışmalar sürüyor

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sondurak Camii Meydanı ve Zeminaltı Katlı Otopark çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda aralıksız devam ediyor. İlçenin sosyal ve kentsel yaşamına değer katması hedeflenen projede, temelden altyapıya kadar tüm imalatlar titizlikle yürütülüyor.

Toplam 11 bin 895 metrekare inşaat alanı ve 6 bin 275 metrekare peyzaj alanına sahip olan Sondurak Meydan Projesi, yalnızca bir yapı olmanın ötesinde; vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, düzenli ve işlevsel bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Bodrum katlardan teknik alanlara kadar tüm aşamalar, planlı ve koordineli bir şekilde ilerliyor. Projenin mevcut aşamasında otopark alanları, elektrikli araçlar için altyapı çalışmaları, asansörler, yangın merdivenleri ve teknik hacimler eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tamamlandığında 350 araç kapasiteli otoparkı, erişilebilir tasarımı ve güçlü altyapısıyla Sondurak Meydanı; ilçeye nefes aldıran, her yaştan vatandaşın rahatlıkla kullanabileceği modern bir kent meydanı olarak hizmet verecek. Ümraniye Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirerek yaşam kalitesini artırmaya ve Ümraniye'ye değer katmaya devam ediyor. - İSTANBUL