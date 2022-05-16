Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret

16.05.2022 13:44
Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret

Özel İmperial Hastanesi Müdür Yardımcısı Saadet Gülbay beraberinde Özel İmperial Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar ve Medikal Muhasebe sorumlusu İsmail Hakkı Aydoğdu ile birlikte Sosyal Güvenlik Haftası nedeni ile Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay'ı makamında ziyaret ederek çiçek...

Özel İmperial Hastanesi Müdür Yardımcısı Saadet Gülbay beraberinde Özel İmperial Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar ve Medikal Muhasebe sorumlusu İsmail Hakkı Aydoğdu ile birlikte Sosyal Güvenlik Haftası nedeni ile Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Özel İmperial Hastanesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren ve istişarelerde bulunan Saadet Gülbay "Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının haftasını kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Özel İmperial Hastanesi yetkililerine teşekkürlerini sundu. - TRABZON

Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret
Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret

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Sosyal Güvenlik Haftası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika


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