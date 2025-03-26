Spil Dağı Eteğindeki Molozlar Temizleniyor - Son Dakika
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Yerel

Spil Dağı Eteğindeki Molozlar Temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde kaçak dökülmelere karşı temizlik çalışmaları ve denetimleri sıklaştırdı. Temizlik çalışmaları ardından bölgenin durumu düzenli ve temiz hale getiriliyor.

26.03.2025 15:49
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Spil Dağı eteğindeki molozlar temizleniyor

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Turgutlu yolu üzerindeki Spil Dağı Milli Parkının eteklerinde bulunan Hamalın Kırı Mevkii'nde temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Atık dökümünün yasaklandığı alanda, moloz temizliği çalışmaları başlarken denetimler de sıklaştırıldı ve ihlallerin tespiti halinde cezai işlemler uygulanacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz ay, yıllardır kaçak ve kontrolsüz moloz dökümünün merkezi haline gelen Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alanda kapsamlı bir temizlik çalışması başlatılmış, 100 kamyon, 6 iş makinesi, 4 ekskavatör ve 3 loderin görev aldığı operasyonda, 1037 kamyon hafriyat çıkarılmıştı. Üç gün süren çalışmalar sonucunda bölge, çirkin görüntüden arındırılarak düzenli ve temiz bir hale getirilmişti.

Kaçak dökümlere karşı 7/24 denetim

Bu çalışmaların ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Hamalın Kırı Mevkii'nde de yapılan kaçak dökümlerin temizliğine başladı. Bölgede, giriş ve çıkış yapan araçların plakaları kayıt altına alınarak kaçak dökümlere karşı cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Planlamalar doğrultusunda yürütülen temizlik çalışmasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Bölge, ekipler tarafından kaçak dökümlere karşı 7/24 denetim altında tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Şehzadeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri iş birliğiyle yürütülen temizlik çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca, çevreye gösterdiği duyarlılığı çeşitli projelerle de desteklemeye devam ediyor. İklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "İklim Değişikliği ve Temiz Enerji" eğitimleri, çocuklarda çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Bu eğitimlerle, geleceğin teminatı olan çocukların çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Belediye, Ekonomi, Manisa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spil Dağı Eteğindeki Molozlar Temizleniyor - Son Dakika

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