Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı

16.05.2022 09:19
Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kutlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kutlandı.

Etkinlik, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü'nün önderliğinde Prof. Dr. Mehmet Özdemir ile Dr. Öğretim Üyesi Meltem Işık Afacan'ın yönetiminde gerçekleşti.

Etkinlikler, Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları arasında Fakültenin Spor Salonu'nda oynanan 3x3 basketbol maçı ile başladı.

Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda derece alan Aydın Genç Efeler Spor Kulübü dansçılarının gösterileri ile devam eden etkinlikte, serebral palsili sporcuların boccia yarışmaları yapıldı. Ardından Altınokta Körler Derneği Goalball Takımı ile ADÜ öğrencileri arasında goalball karşılaşması ve fakültenin halı sahasında görme engelli futbolu oynandı.

Paraokçuluk sporcularının ok atış gösterilerinin ardından, Engelliler Haftası Etkinliği otizmli çocukların ritim gösterileri ile son buldu. - AYDIN

Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı
Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı
Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı
Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı

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Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Engelliler Haftası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Spor Bilimleri Fakültesinde Engeliler Haftası kutlandı - Son Dakika


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