Sporcular kupa ve madalyaları ile başkan Şahiner'i ziyaret etti - Son Dakika
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Sporcular kupa ve madalyaları ile başkan Şahiner'i ziyaret etti

12.04.2022 18:10
Sporcular kupa ve madalyaları ile başkan Şahiner'i ziyaret etti

Sungurlu Belediyespor, 12 kupa ve 200 madalya ile Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti.

Sungurlu Belediyespor, 12 kupa ve 200 madalya ile Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti.

Sungurlu Belediyesi 2. Lig, Bölgesel lig, genç erkekler, genç kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, küçük erkekler, küçük kızlar, midi erkekler, midi kızlar, mini erkekler, mini kız voleybol takımları katıldıkları turnuvalarda kazandıkları 12 kupa ve 200 madalyayla birlikte Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ettiler.

Başkan Şahiner, 12 kupa ve 200 madalya alan gençleri tebrik ederek "Bu kadar büyük bir başarıyı elde eden sizleri tebrik ediyorum. Bütün madalya ve kupaları toplamışsınız. Gerçekten çok büyük bir başarı elde edilmiş. Başta antrenör Mustafa Özdemir olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bu Başarıdan dolayı bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.

Belediye olarak her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz diyen Başkan Şahiner, Türkiye yarı finallerine yükselen genç voleybol takımını ve midi voleybol takımını bu başarıdan dolayı kutlayarak, "Sizden daha büyük başarılar bekliyorum. Bizde elimizden gelen bütün imkanlarla sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Takım antrenörü Mustafa Özdemir ve sporcular ise Başkan Şahiner'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Sungurlu'nun ismini en yükseklere tutma sözü verdiler. - ÇORUM

Sporcular kupa ve madalyaları ile başkan Şahiner'i ziyaret etti
Sporcular kupa ve madalyaları ile başkan Şahiner'i ziyaret etti

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Abdulkadir Şahiner, Mustafa Özdemir, voleybol, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sporcular kupa ve madalyaları ile başkan Şahiner'i ziyaret etti - Son Dakika


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