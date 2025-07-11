Srebrenitsa annelerine vefa

Bosna Hersek'in yaralı coğrafyasında, Srebrenitsa annelerine umut olan Hatidza Mehemedovic Yaşlı Bakım Evi, savaşın izlerini silmeye ve insanlık onurunu yaşatmaya devam ediyor. EMMASU çatısı altındaki bu özel merkezi ve anneleri ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "İnsanlık suçunun işlendiği Srebrenitsa'dayız. Böyle bir katliam, tabii ki dünyaya çok kötü bir örnek. Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Bosna Hersek'in derin yaralar taşıyan topraklarında, acının ve direnişin simgesi haline gelen Srebrenitsa'da, geçmişin ağır yükünü hafifletmek için 1.5 yıl önce Hatidza Mehemedovic Yaşlı Bakım Evi açıldı. Adını, 1995 Srebrenitsa soykırımında ailesini kaybeden ve hayatı boyunca adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Hatidza Mehemedovic'ten alan bu merkez, yalnızca bir bakım evi değil; aynı zamanda bir vefa, dayanışma ve insanlık onuru anıtı. Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Forumu Emmaus Derneği tarafından kurulan tesis, yaşlılık günlerini yalnızlık ve yoksunluk içinde geçirmesin diye Srebrenitsa anneleri için inşa edildi. Zamanında evlerinde bakım hizmeti verilen bu annelerin artan ihtiyaçları, onları daha kalıcı ve kapsayıcı bir destek modeline taşınmaya yöneltti. Bugün, Hatidza Mehemedovic Yaşlı Bakım Evi'nde 35 anne yaşıyor. Her biri için bireysel odalar hazırlanmış, sağlık durumu daha iyi olanlara ise sıcak bir ev ortamı hissi veren bungalovlar tahsis edilmiş. Onlara yalnızca barınma değil; sürekli tıbbi bakım, psikososyal destek ve en önemlisi, yeniden ait hissedebilecekleri bir yuva sunuluyor.

Bakım evinin içinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren bir sağlık ocağı da faaliyet gösteriyor. Sigortası olup olmadığına bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti sunulan bu merkezde, görev yapan doktorlar ve hemşirelerin birçoğu da Emmaus yurtlarında büyümüş gençlerden oluşuyor. Kendi topraklarının çocukları, şimdi o topraklarda savaşın yükünü taşıyan annelere hizmet ediyor.

"Sigortası olup olmadığına bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti sunuyoruz"

Hatidza Mehemedovic Yaşlı Bakım Evi hakkında bilgi veren Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Forumu EMMAUS Derneği Koordinatörü Semir Garib, "Bu merkez, adını annelerimizden biri olan ve artık aramızda olmayan Hatidza Mehemedovic'ten alıyor. Kendisi okuma yazma bilmeyen bir kadındı ama bize öyle dersler verdi ki ne zaman bir sıkıntımız olsa, bir çözüm üretir, bizimle ilgilenirdi. Bizim için çok değerli bir destekti. Onun adına böyle bir tesis kurmak, bizim için bir onur oldu. Binamızın sağ tarafında, EMMAUS çatısı altında faaliyet gösteren bir sağlık ocağımız da bulunuyor. Resmi olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı ama hizmet anlamında bizimle entegre çalışıyor. Srebrenitsa'daki annelere hizmet veriyor. Üstelik sigortası olup olmadığına bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti sunuyoruz. Doktorumuz, hemşirelerimiz burada görev yapıyor. Hemşirelerin birçoğu bizim yurtlarımızdan yetişmiş çocuklarımız. Sağlık lisesini bitirdikten sonra burada çalışmaya başladılar. Bu çocuklar bizimle büyüdü, inşallah hayatlarının sonuna kadar da bizimle olacaklar. Bu yüzden bu proje bizim için çok değerli" dedi.

"35 annemiz kalıyor"

Yaklaşık 15 yıl önce, Srebrenitsa anneleri için evde bakım projemizi başlattıklarını söyleyen Garib, "Ekip arkadaşlarımız araçla annelerin evlerine giderek sağlık ve bakım hizmeti veriyordu. Ancak bölge kırsal olduğu için günde yalnızca 5-6 anneye ulaşabiliyorduk. Annelerin sayısı ve ihtiyaçları arttıkça bu sistem yetersiz kaldı. Özellikle sağlık durumu kötüleşen anneler için daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyduk. Bu nedenle yaklaşık 3-4 yıl önce yaşlı bakım evi inşaatına başladık. Hamdolsun, 1,5 yıl önce resmi açılışını yaptık ve şu anda burada 35 annemiz kalıyor. Her birine bireysel oda verildi. Sağlık durumu iyi olanlara küçük bungalovlar tahsis ettik ki kendilerini evlerinde gibi hissetsinler, birbirlerini ziyaret edebilsinler. Sağlık durumu kötü olanlarla ise doktor ve hemşirelerimiz ilgileniyor. 24 saat bakım sağlanıyor. Ziyaretler her zaman açık. Ancak bazı annelerin çocukları savaş nedeniyle Srebrenitsa'ya dönemiyor ya da yurt dışında yaşıyor. Bu anneler artık bizim emanetimiz" şeklinde konuştu.

"Bakım evimizin sürdürülebilirliği için annelere sponsorluk sistemi uyguluyoruz"

Hedeflerinden bahseden Semir Garib, "Bizim hedefimiz, başka şehirlerde yaşayan anneleri tekrar Srebrenitsa'ya getirmek. Elbette bu süreç kolay değil. Ancak desteklerle yürütmeye çalışıyoruz. İnşaat sırasında yapılan bağışları gösteren bir tablo da binamızda yer alıyor. En büyük bağışçılar arasında Türkiye'den bazı belediyeler de bulunuyor. Bakım evimizin sürdürülebilirliği için annelere sponsorluk sistemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir anne üzülmesin, hiçbir evlat da şehit olmasın"

Yaşlı bakım evinde annelerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "İnsanlık suçunun işlendiği Srebrenitsa'dayız. Böyle bir katliam, tabii ki dünyaya çok kötü bir örnek. Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ekip arkadaşlarımızla beraber 5 gündür buradayız. İnşallah burada yapmış olduğumuz hizmetleri bu olayların tekrarını yaşamamak için bizler dünyaya örnek olması açısından gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu insanlık suçunun Gazze'de de işlenmemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü Müslümanların eziyet çekmesini, bazı grupların istemesi, bizlere ağır geliyor. İnşallah bu süreçleri hep beraber adil bir şekilde atlatırız. Tabii ki burada anneleri ziyarete geldik. Anneler hakikaten o günleri yaşamışlar ve o acıları çekmişler. Bizler de onların anlatımlarından etkilendik. İnşallah hiçbir anne üzülmesin, hiçbir evlat da şehit olmasın diyorum" dedi.

Ayrıca Baraçlı, Konjic Belediye Başkanı Osman Çatiç ile de görüştü. - SREBRENİTSA