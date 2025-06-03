Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı - Son Dakika
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Yerel

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

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Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
03.06.2025 08:20
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Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
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Erzincan'da bir vatandaş marketten aldığı sucuğu doğradığında içerisinden metal renkli bir cisimle karşılaştı. Yaşadığı şaşkınlığı kameraya kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Aldığı sucuğu doğramak isteyen vatandaş, bıçağının takılmasıyla şüphelendi ve dikkatli incelediğinde sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.

METAL ÇIKTI

Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.

BAKANLIK 4 SUCUK MARKASINI TOPLATMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı ve sıkı takip edilen "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığa Zararlı Gıdalar" listesine 42 yeni ürünü eklerken, bu ürünler arasında yer alan 4 sucuk markası büyük dikkat çekti.

TOPLATILACAK ÜRÜNLER VE TESPİT EDİLEN HİLELER ŞÖYLE;

  • AFYONKARAHİSAR EFEM (ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ): Bu markaya ait sucuklarda soya ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
  • Kısmetoğlu Beyti – Piliç Sucuk: Üründe taşlık türü sakatat bulundu. Etikette bu içerikler yer almamasına rağmen kullanılması "tağşiş" kapsamında değerlendirildi.
  • Yaşarbey Marka Sucuk: Üründe hem mekanik ayrılmış kanatlı eti hem de sağlığa zararlı gıda boyası tespit edildi. Bu nedenle ürünün toplatılmasına karar verildi.
  • Gold Dana Gurme (KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ – Beytullah Yeşilçayır): Etikette "dana eti" ifadesi bulunmasına rağmen üründe kanatlı eti olduğu tespit edildi.

Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını duyururken, vatandaşları etiket bilgilerine karşı dikkatli olmaya davet etti. Gıda güvenliği ihlali yapan firmalar hakkında yasal işlemler başlatılacağı da bildirildi.

Kaynak: İHA

erzincan, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kozmik lemur:
    Daha sonradan yerleştirmiş gibi duruyor çünkü sucuğun diğer parçasını eline aldığında ne bir zedelenme var ne bir delik var dümdüz duruyor.... 16 4 Yanıtla
  • Sevinç Ak:
    metali yerleştirirken sucuga zarar vermiş. Son zamanlarda herkes hükümeti örnek alır olmuş. Olmayan herşeyi varmış gibi göstermeler.. 2 5 Yanıtla
  • aragorn:
    parçanın sonradan yerleştilirildiği çokkk belli beee 3 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    sucuk yemeyenler yorum yapiyor 2 3 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Atın nal çivisi. Kesilirken karışabiliyor azizim. Bir küçük özür, biraz kriz yönetimi yeteneği ve accık mahçup bir tebessümle bu da geçer 0 2 Yanıtla
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