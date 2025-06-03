Aldığı sucuğu doğramak isteyen vatandaş, bıçağının takılmasıyla şüphelendi ve dikkatli incelediğinde sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.
Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.
Öte yandan Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı ve sıkı takip edilen "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığa Zararlı Gıdalar" listesine 42 yeni ürünü eklerken, bu ürünler arasında yer alan 4 sucuk markası büyük dikkat çekti.
Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını duyururken, vatandaşları etiket bilgilerine karşı dikkatli olmaya davet etti. Gıda güvenliği ihlali yapan firmalar hakkında yasal işlemler başlatılacağı da bildirildi.
Son Dakika › Yerel › Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı - Son Dakika
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