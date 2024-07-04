Şuhut'ta Kalp Krizi Geçiren Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şuhut'ta Kalp Krizi Geçiren Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şuhut\'ta Kalp Krizi Geçiren Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya, senelik iznini geçirmek üzere geldiği Şuhut'ta kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Keskinkaya için düzenlenen askeri törenin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından omuzlarda sonsuzluğa uğurlandı.

04.07.2024 13:49
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Senelik iznini geçirmek üzere geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya gerçekleştirilen askeri töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Keskinkaya senelik iznini geçirmek üzere baba ocağı Şuhut'a geldi. Burada ailesine ait evde fenalaşan Keskinkaya kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Keskinkaya için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Keskinkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu gerçekleştirilen töreninin ardından silah arkadaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şuhut'ta Kalp Krizi Geçiren Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta Kalp Krizi Geçiren Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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