Şuhutlular Veysel Eroğlu'nun iftar davetinde bir araya geldi - Son Dakika
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Şuhutlular Veysel Eroğlu'nun iftar davetinde bir araya geldi

11.04.2022 15:38
Şuhutlular Veysel Eroğlu'nun iftar davetinde bir araya geldi

Şuhut Vakfı ve Yemen Vakfı mütevelli üyeleri Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Şuhut Vakfı ve Yemen Vakfı mütevelli üyeleri Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İstanbul'da düzenlenen iftar programına Orman ve Su İşleri eski bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yani sıra, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut protokolü üyeleri, iş insanları ve yöneticiler katıldı.

Eroğlu, Şuhut Vakfı'nın önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Şuhut'taki hafızlık geleneğinin devam ettirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini, Şuhut merkez ve köylerinde sosyal faaliyetlerini her geçen gün daha da artırdığını belirterek vakfın çok daha etkin hizmetler yapacağına inancını belirtti. Yemen'in tarihimizdeki önemine de değinen Eroğlu, Yemen'in bir an önce huzur ve barış ortamına kavuşmasını, Yemen'in kardeş ülkemiz olduğunu, Yemen Türküsünün bu diyarlarla bağımızın nişanesi olduğunu belirterek, Şuhut Vakfı ile Yemen Vakfının kardeş vakıflar olması temennisinde bulunuyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhutlular Veysel Eroğlu'nun iftar davetinde bir araya geldi
Şuhutlular Veysel Eroğlu'nun iftar davetinde bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuhutlular Veysel Eroğlu'nun iftar davetinde bir araya geldi - Son Dakika


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