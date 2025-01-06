Süleymanlı Yayla Gölü'nde Kış Keyfi

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Süleymanlı Yayla Gölü'nde kar ve sisin birleşimi mest etti

Beyaza bürünen Süleymanlı Yayla Gölü akınına eden vatandaşlar karın tadını çıkardı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan doğa harikası Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü. Beyaza bürünen yayla gölüne akın eden vatandaşlar karın tadını çıkarırken, kar ve sisin birleşimi görenleri mest etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan doğa harikası Buldan Yayla Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü. Haftasonunu eşiyle, dostuyla ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar ailecek gelecek piknik yaptılar. Çocuklar kardan adam yaparak tadını çıkarırken bazı vatandaşlar ise karın tadını oyun oynayarak eğlendiler. Karın ve sisin birleştiği doğa harikası olan Buldan Yayla Gölünde ortaya güzel görüntüler çıktı. Göçebe kuşların konaklama merkezi olan doğa harikası gölün çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

"Yaz aylarında yeşilliği ve doğasıyla, kış aylarında ise karıyla ve ortamıyla çok güzel bir yer"

Aydın'dan geldiklerini belirten ve hem yazın hem de kışın ailecek piknik yapmaya geldiklerini dile getiren Volkan Karaca, "Denizli Buldan Yayla Gölüne, Aydın Buharkent ilçesinden geldik. Ailecek sucuk ekmek yapmak için buraya geldik. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Kar ve sisin birleşmesi ile çok güzel bir hava var burada. Kar ve sisin olmasına rağmen şuan burası çok kalabalık. Şuanda burada müthiş bir ortam var. Daha önceki yıllarda da geldik. Yazın, haziran aylarında da geliyoruz. O zamanlarda da güzel bir ortam oluyor. Yaz aylarında da pikniğe geliyoruz. Buldan Yayla Gölü'nün hem yazı yeşillikleriyle, kışı ise karıyla çok güzel bir yer" dedi.

"Her yılın son aylarında, kar yağdığında mutlaka geliyoruz"

Hafta sonunu ailecek karlı bir havada geçirmek için Buldan Yayla Gölünü geldiklerini belirten ve önceki yıllarda da mutlaka piknik için geldiklerini belirten Hatice Öznur, "Hafta sonunu böyle karlı bir havada değerlendirmek istedik. Çok güzel bir hava var. Kar ve sisin olmasına rağmen kalabalık var. Ailecek buraya geldik ve çok mutluyuz. Önceki yıllarda da geliyorduk. Her yılın son aylarında kar yağdığında mutlaka geliyoruz" diye konuştu.

"Yazın serinlemek için geliyoruz, kışın ise kar tatiline geliyoruz"

Yazın serinlemek için kışın ise kar tatiline geldiklerini ve eşinle, dostunla ve sevdiklerinle geleceğin eşsiz güzelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyen Osman Gider, "Aydın'dan buraya geldim. Aydın dememe bakmayın burası Aydın'a çok yakın bir mesafede. Yaklaşık yarım saatlik bir mesafede. Buranın güzelliği apayrı. Yazı ayrı kışı ayrı bir güzel. Yazın serinlemek için geliyoruz, kışın ise kar tatiline geliyoruz. Eşinle, dostunla ve sevdiklerinle geleceğin güzel noktalardan bir tanesi de Buldan Yayla Gölü. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.