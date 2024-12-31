Süleymanpaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Özel Yılbaşı Menüsü - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Özel Yılbaşı Menüsü

Süleymanpaşa Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Özel Yılbaşı Menüsü

Süleymanpaşa Belediyesi, 2025 yılına girerken ihtiyaç sahibi aileler için özel bir yılbaşı menüsü hazırladı. Mütevazi bir yılbaşı sofrası sunan belediye, her gün 1535 vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Nallar, dayanışma duygusunu vurgulayarak bu uygulamanın önemine dikkat çekti.

31.12.2024 18:10  Güncelleme: 18:38
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Her gün 1535 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine dört kap sıcak yemek ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, 2025 yılına girerken anlamlı bir yılbaşı jestine imza attı. Belediye, yeni yıl coşkusunu ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşımak için özel bir yılbaşı menüsü hazırladı.

Ezogelin çorbası, tavuk baget, iç pilav, yoğurtlu patlıcan salatası ve kabak tatlısından oluşan menü, aynı zamanda kuruyemiş çeşitlerinden oluşan ikramlıklarla zenginleştirildi. Tüm yemekler, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi ekipleri tarafından özenle hazırlanarak yılbaşı akşamı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"Yeni yılda da dayanışma duygusunu en üst seviyede tutacağız"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yılbaşı menüsünün hazırlanışı sırasında aşevini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Aşevi çalışanlarıyla sohbet edip hazırlık süreci hakkında bilgi alan Başkan Nallar yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını hatırlattı.

"Özel bir yeni yıl menüsü hazırladık"

Nallar, "Malum 2025 yılına giriyoruz. İstedik ki kıymetli büyüklerimiz, hemşerilerimiz de televizyonda, sosyal medyada gördüğümüz restoran ve otel menülerini, yılbaşı sofralarını kendi evlerinde tadabilsinler, keyifli bir yılbaşı gecesi yaşasınlar. Bu amaçla aşevimizde sıkı bir çalışmayla özel bir yeni yıl menüsü hazırladık. Şimdiden afiyet olsun. Yeni yılda da dayanışma ve yardımlaşma duygusunu en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Özel Yılbaşı Menüsü - Son Dakika

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