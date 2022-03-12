Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı

12.03.2022 23:17
Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Sultanbeyli'de lapa lapa yağan karın keyfini çocuklar aileleri ile birlikte çıkardı.

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte şehir beyaza büründü. Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde de çocuklar aileleri ile birlikte karın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi leğenle, kimi ise poşetle kayarak soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkardı. Çocuklar uzun süre yağan karın altında eğlendi. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlenen çocuklar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı
Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı
Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı

YORUMLAR
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Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada Bayrampaşa'da kayan araç park halindeki araçlara çarptı, kaza anı kamerada İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı - Son Dakika
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