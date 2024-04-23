Sultanbeyli Kaymakamı Makamını Çocuğa Devretti - Son Dakika
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Sultanbeyli Kaymakamı Makamını Çocuğa Devretti

Sultanbeyli Kaymakamı Makamını Çocuğa Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, makam koltuğunu Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Berra Sima Çakır'a devretti. Çocuk kaymakam, belediye başkanı ve emniyet müdürü ile görüşerek projeler hakkında bilgi aldı.

23.04.2024 11:22  Güncelleme: 11:29
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku içinde kutlanırken, kamu görevlileri de makamlarını çocuklara devrediyor. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, makam koltuğunu Namık Kemal İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Berra Sima Çakır'a devretti.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, makam koltuğunu Namık Kemal İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Berra Sima Çakır'a devretti. Küçük kaymakam Çakır, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete'yi aradı. Başkan Tombaş'ı seçim zaferinden dolayı kutlayan Kaymakam Çakır, Tombaş'a Fatih Mahallesi'ne park yapılması talimatını verdi. Ali Tombaş da, Fatih Mahallesi de dahil olmak üzere tüm mahallelerde yeni parklar yapacaklarını belirterek, "Çocuk Köyü" ve "Çocuk Trafik Eğitim Merkezi" projeleri hakkında bilgi verdi. Çakır, ayrıca okulunun ortaokullarla ayrılmasını talep etti. Tombaş da bunun üzerine yeni okul alanları oluşturacaklarını ifade etti. Kaymakam Çakır, Emniyet Müdürü Mete'yi de arayarak, ilçede ve okullarda asayiş hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık heyecanı yaşadı

Kaymakamlıktaki devir merasimine Namık Kemal İlkokulu öğrencileri de katıldı. Kaymakamlık koltuğuna oturan Berra, kaymakamlık makamının heyecanını yaşadı. Berra ile Kaymakam Şahin ve arkadaşları arasında keyifli diyaloglar yaşandı. Kaymakam Şahin, tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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