Sultandağı Hastanesi\'ne Ziyaret

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan, Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastanenin fiziki koşulları ve sunulan sağlık hizmetleri yerinde incelendi. Yöneticiler, hastane personeli ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Ayrıca, hastane yönetiminden devam eden çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alındı. Gerçekleştirilen ziyaretin, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR