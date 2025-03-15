Sultandağı\'nda Tıp Bayramı İftarı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında ilçedeki sağlık çalışanları bir araya geldi.

Sultandağı Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda sağlık çalışanları ve aileleri iftar sofrasında buluştu.

Böyle etkinliklerin hekimlerin dayanışmasını artırdığını ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Veysel Muzaç, buradaki konuşmasında, "Sağlık çalışanı olmak fedakarlık gerektiren bir meslek ve sağlıkçıların kıymetli aileleri bu fedakarlığa en güzel şekilde destek olarak, bizlerin vatana, devlete, millete en güzel şekilde hizmet etmemizi sağlıyorsunuz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR