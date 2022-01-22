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Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

22.01.2022 18:11
Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

Sultangazi Belediyesi, dün akşam saatlerinde özellikle Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi kurarak, 32 araç ve 200 kişiden oluşan ekiple sahada mücadele etti.

Sultangazi Belediyesi, dün akşam saatlerinde özellikle Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi kurarak, 32 araç ve 200 kişiden oluşan ekiple sahada mücadele etti. Kar yağışına karşı vatandaşları uyaran Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bütün ekiplerimizle sahadayız. Araçlarımızla başta ana arterlerimiz ve yollarımız olmak üzere sokaklarda tuzlamayla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Hep beraber dikkatli olalım" dedi.

Sultangazi Belediyesi, dün gece etkili olan ve bu geceden itibaren üç gün boyunca etkisini göstermesi beklenen kar yağışına 7/24 mücadele için tüm önlemlerini aldı.

Acil durumlar için Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu

Dün akşam itibariyle karla mücadele çalışmalarını uygulamaya koyan Sultangazi Belediyesi, vatandaşların taleplerine cevap verebilmek amacıyla öncelikle acil durumlar için bir Afet Koordinasyon Merkezi kurdu. Afet Koordinasyon Merkezi, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ne ulaşacak yardım çağrıları ve taleplere cevap vererek, olumsuzluklara hızla müdahale edilmesini sağlıyor.

Karla mücadele için 32 araç ve 200 personelden oluşan ekip

Yenilediği araç filosuyla, ilçedeki 15 mahallede karla mücadele için 32 araç ve 200 personelden oluşan geniş bir ekip kuran Sultangazi Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve özellikle ilçe genelinde gece boyunca etkisini hissettiren kar yağışına karşı çalışmalar kapsamında ekipler, buzlanmanın önüne geçmek için tüm ana arterler ve yollar ile sokaklarda tuzlama çalışmalarını bitirdi.

Kar yağışına karşı yüzlerce çuval tuz dağıtıldı

Kar yağışın nedeniyle oluşabilecek buzlanmanın önüne geçmek için özellikle yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu sağlık kuruluşları, camiler, muhtarlıklar ve sitelere yüzlerce çuval kar tuzu dağıtıldı.

Sosyal yardımlar hız kesmiyor

İstanbul genelinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkilemesi beklenen kar yağışı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlar için de teyakkuza geçirildi. Kar yağışının başlaması ile birlikte Sultangazi Belediyesi'ne ulaşan ve yardım talep eden ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılıyor. Evlerinde sıcak yemek bulanmayan hasta, yaş almış ve geçici yardıma ihtiyacı olan ailelere gıda, giyim ve sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği de karla mücadele kapsamında sokak hayvanlarını unutmadı. Kilolarca kuru ve yaş mama besleme noktalarında ve ormanlarda küçük dostlarımıza dağıtıldı.

Başkan Dursun'dan vatandaşlara uyarı

Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı vatandaşları uyaran Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, "Değerli Sultangazililer, meteorolojik tahminlere göre birkaç gün sürmesi beklenen kar yağışına karşı bütün komşularımızı dikkatli olmaya çağırıyorum. Sultangazi Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahadayız. Araçlarımızla başta ana arterlerimiz ve yollarımız olmak üzere sokaklarda tuzlamayla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sizin için çalışıyoruz. Ama hep beraber dikkatli olalım inşallah çünkü karın dört gün boyunca yağmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın kardan dolayı sıkıntı yaşamaması için sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Komşularımızdan ricamız ise zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları. Acil durumlar için 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimizden 7/24 bize ulaşabilirler. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

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Afet Koordinasyon Merkezi, Sultangazi, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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