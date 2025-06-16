Sultangazi Belediyesi\'nden Babalar Günü\'ne Özel Etkinlik

Sultangazi Belediyesi, bu kez baba ve çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşattı. "Babamla en güzel gün" etkinliğinde minikler babalarıyla beraber lezzetli kurabiyeler hazırladı. Ardından boyama atölyesinde minikler babalarıyla beraber kuş kafesi boyadı.

Sultangazi Belediyesi, Babalar Günü kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Babamla en güzel gün" etkinliğinde 2 ayrı atölye çalışmasıyla baba ve çocuklara keyifli bir gün yaşatıldı. Baba ve çocukları bu özel günde Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da yalnız bırakmadı.

Lezzetli tatlar atölyesi

Çocuklar bu kez mutfağa babalarıyla birlikte girdi. Çocuklar, istedikleri emoji şeklini kurabiyelere verdikten sonra babalarıyla birlikte kurabiyeleri fırına gönderdi. Fırından çıkan kurabiyeler keyifle yenirken bir kısmı da sevdikleriyle paylaşılmak üzere paketlendi.

Kuş kafesi boyama atölyesi

Minikler, kendileri için hazırlanan kuş kafeslerini babalarıyla beraber boyadı. El becerilerini geliştirmenin yanı sıra babalarıyla birlikte keyifli zaman geçiren çocuklar kuş kafeslerini hatıra olarak eve götürdü.

Kahraman babalar

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarının süper kahramanı babalarımız Babalar günü kapsamında çocuğunuzla keyifli zaman geçirin istedik. Anne-çocuk atölye etkinliklerimizi sık sık düzenliyoruz. Bu kez miniklerimiz babalarıyla keyifli zaman geçirsin istedik. Hayatın yoğun temposuna keyifli bir ara vermek isteyen babalarımızda çocuklarıyla birlikte burada güzel bir gün geçirdi. Bu kez babalar mutfağa girdi. Annelerimizin de eli değdi, babaların imdadına yetişti. İyi ki varsınız" dedi.

Babalar, çocuklarıyla birlikte onlara keyifli bir gün yaşatan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a da teşekkür etti. Eğlenceli gün, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - İSTANBUL