Sultangazi Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Kandil Simidi Atölyesi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Kandil Simidi Atölyesi

Sultangazi Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Kandil Simidi Atölyesi

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'a özel düzenlediği atölye etkinliğinde çocuklar, anneleriyle birlikte kandil simidi yaptı. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı.

26.03.2025 15:53  Güncelleme: 15:56
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Sultangazi Belediyesi, Ramazan'a özel çocukların keyifli vakit geçirdiği atölye etkinliği düzenledi. Anneleriyle birlikte SU-MEKAN mutfağına giren çocuklar, kandil simidi yaptı. Çocuklara Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da eşlik etti.

Çocukların Ramazan boyunca keyifle vakit geçirdiği etkinliklere yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, bu kez kandil simidi yapımı için atölye etkinliği düzenledi. SU-MEKAN'da düzenlenen etkinliğe ilçede ikamet eden çocuklar ve anneleri katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklar, şekiller vererek kandil simitlerini hazırladı. Fırından çıkan kandil simitleri özenle paketlere koyuldu.

"Aile sıcaklığında Ramazan"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak Ramazan'ın başından bu yana özellikle çocuklara Ramazan ayının maneviyatını ve ruhunu hissettirmek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilan ettiği bu yılda bizler de Aile Sıcaklığında bir Ramazan sloganıyla rengarenk etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu kez kandil simidi yapım atölyesiyle çocuklarımıza keyifli bir gün yaşattı. Ramazan'ın sonuna kadar etkinliklerimiz sürecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Kandil Simidi Atölyesi - Son Dakika

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