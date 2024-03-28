Sultangazi Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Yazar Sıtkı Aslanhan\'ı ağırladı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında bu kez Yazar Sıtkı Aslanhan'ı ağırladı. İlçe sakinlerine keyifli bir akşam yaşatan Aslanhan; Ramazan, Aile ve Çocuk adlı söyleşisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Sultangazi Belediyesi, birbirinden keyifli etkinlikleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez Yazar Sıktı Aslanhan, Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla buluştu. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.
Oyun çok önemli
Yazar Sıktı Aslanhan, Aslanhan, ebeveynlerin çocukların oyununa dahil olmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Çocukların bol bol anne babalarıyla oyun oynaması gerektiğini belirten Aslanhan, oyunun aile bağlarını güçlendirdiğinin de altını çizdi. Aslanhan, Ramazan ayının aile ve çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Keyifli sohbet, izleyicilerden tam not aldı. Programın sonunda sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, samimi sohbetinden dolayı Sıtkı Aslanhan'a teşekkür ederek çiçek verdi. - İSTANBUL
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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