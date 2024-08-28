Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

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Sultangazi Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 'İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler' atölye etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı.

Yaz boyu kadınlara özel atölye çalışmaları düzenleyen Sultangazi Belediyesi, birbirinden renkli atölye etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, anne ve kızlarının keyifli zaman geçirebilecekleri İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler Atölye etkinliğini gerçekleştirdi. 7-9 yaş aralığındaki çocukların ve annelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı'nın eşi Tuba Dursun da katıldı. Tuba Dursun ve anneler miniklerin saçlarını özenle ördü.

"Komşularımız keyifli vakit geçirsin diye"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızı yaz döneminde birbirinden renkli atölyelerimizle buluşturduk. Günlük yaşamın stresine kısa bir mola veren atölye çalışmalarına bu kez İpek Gibi Saçlara Petek Gibi Örgüler etkinliğiyle devam ettik. Anne-kızların birbiriyle zaman geçirdiği, kıymetli eşim Tuba Hanım'ın da katıldığı renkli bir etkinlik oldu. Komşularımızın keyifli vakit geçirdiği etkinliklerimize farklı farklı konularla devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL