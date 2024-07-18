Sultangazi Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi, yaz aylarında da sanat ve mesleki eğitim kursları düzenleyerek vatandaşların hobilerini mesleğe dönüştürmelerine ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarına olanak sağlıyor.

18.07.2024 21:15  Güncelleme: 21:27
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Sultangazi Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor. Hobilerin mesleğe dönüştüğü Sultangazi Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları yaz boyunca da devam ediyor. İlçedeki hizmet tesislerinde devam eden kursları başarı ile tamamlayan yüzlerce kişi MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Sanat ve mesleki eğitim kursları ile hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere fırsat sunan Sultangazi Belediyesi, yaz aylarında da eğitimlere devam ediyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, katılımcıların sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde var olmalarını sağlarken aile ekonomisine katkıda bulunmalarına da olanak sunuyor.

Kurslardan 14 yaşın üzerindeki her vatandaş faydalanabiliyor. Kurslarda; dikişten modelistliğe, tırnak süslemeden takı tasarıma, konuşan yaş pasta yapımından ileri seviye excell eğitimine kadar farklı 17 branşta 28 grupta eğitimler veriliyor.

"İstihdama katkı sağlıyoruz"

Kursların önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak vatandaşımıza hizmette bize dur durak yok. Komşularımızın yoğun talep gösterdiği Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarımıza yaz aylarında da ara vermiyoruz. Komşularımızın yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesine fırsat sağlarken, istihdama da katkıda bulunuyoruz. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimler doğrultusunda hobilerini mesleğe dönüştürüyor. Böylece aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluyor. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kurslarımızda katılımcılarımız yaz boyunca kendilerini geliştirmeye devam edecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

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