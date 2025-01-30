Sultangazi'de Anne ve Çocuklar Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi'nde Buluştu - Son Dakika
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Sultangazi'de Anne ve Çocuklar Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi'nde Buluştu

Sultangazi\'de Anne ve Çocuklar Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi\'nde Buluştu

Sultangazi Belediyesi'nin yarıyıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi, anne ve çocukları bir araya getirerek rengarenk cupcakeler yapmalarını sağladı. Etkinlikte Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da yer aldı.

30.01.2025 12:46  Güncelleme: 12:57
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Sultangazi Belediyesi, yarıyıl etkinlikleri kapsamında anne ve çocukları Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi'nde buluşturdu. Anneleriyle birlikte rengarenk cupcakeler yapan çocuklara Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da eşlik etti.

Sultangazi Belediyesi tarafından rengarenk etkinlikler devam ediyor. Anne ve çocukların katıldığı, SU-MEKAN'da gerçekleştirilen Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı. SU-MEKAN'ın eğitmenleri, çocuklara rengarenk cupcakeler yapmanın püf noktalarını gösterdi. Sabırla yapılan kekler fırından çıktıktan sonra özenle süslendi.

"En lezzetli atölye"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun," Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirebilmeleri için dopdolu etkinlik takvimi hazırladık. Çocuklarımızın okul maratonuna ara verdiği, keyifli vakit geçirdiği, arkadaşlarıyla hatıralar biriktirdiği bir tatil olsun istedik. Anne ve çocukları buluşturduğumuz Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi de onlardan bir tanesiydi. Anne-çocukların birbiriyle zaman geçirdiği, eşim Tuba Hanım'ın da katıldığı renkli bir etkinlik oldu. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında birbirinden eğlenceli etkinliklerimizi çocuklarla buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Anne ve Çocuklar Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi'nde Buluştu - Son Dakika

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