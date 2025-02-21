Sultangazi'de etkili olan kar yağışına sevinen vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar dakikalarca horon oynayıp halay çekti.
İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kent genelinde birçok ilçede etkili oldu. Sultangazi'de vatandaşlar sokaklarda kar yağışına aldırış etmeden horon oynayıp halay çekti. Horon oynayan ve halay çeken vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi. Yaşanan o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Sultangazi'de Kar Keyfi - Son Dakika
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