Sultangazi'de yılan paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de yılan paniği

07.07.2022 11:46
Sultangazi'de yılan paniği

Sultangazi'de bir gecekondunun bahçesine giren yavru yılan büyük paniğe paniğe neden oldu.

Sultangazi'de bir gecekondunun bahçesine giren yavru yılan büyük paniğe paniğe neden oldu. Ev sahibi korku dolu anlar yaşarken, yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, önceki Zübeydehanım Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde yaşandı. Ev sahibi Solmaz Ünver köpeğinin havlama sesi ile çıktığı bahçede kopuk haldeki yılan kuyruğunu gördü. Ardından bahçede gezen yılanı gören Ünver korku içinde komşularından ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eline aldığı fırça yardımı ile yılanı bahçedeki saksının arka tarafına sıkıştıran Ünver, bir yandan itfaiyenin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru yılanı yakaladı.

Fırça ile saksının arkasına sıkıştırdık

Bahçede dolaşan yılanı komşunun yardımı ile saksının arkasına sıkıştırdığını belirten Solmaz Ünver, "Evdeydim köpeklerim havlayınca pencereden baktım. Bahçeye kediler dolmuş onları kovalayayım derken bıraktıkları kuyruğu gördüm eyvah dedim! yılan. Sonra komşuyu aradım geldi. Ancak bizim başarabileceğimiz bir şey değildi. Yılan gelmiş buraya deyince itfaiyeyi aradık ama kediler almış kuyruğu. Fırça yardımı ile biraz uğraştık. Çiçeklerin arasında dolaştı büyük saksının arkasına sıkıştırınca öylece sabitledik kaçacak yeri kalmadı. Sonra sağ olsun itfaiyelerimiz operasyon ile olayı bitirdi" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Denizli'de yangın sırasında iş merkezinin penceresinden atlayan avukat yaralandı Denizli'de yangın sırasında iş merkezinin penceresinden atlayan avukat yaralandı
Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de yılan paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:54:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de yılan paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement