Sultanhisar Belediyesi, 1900 Yıllık İhtiyarlar Meclisi\'nde Toplantı Yaptı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ndeki bin 900 yıllık İhtiyarlar Meclisi, Sultanhisar Belediyesi'nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile yeniden canlandı.

Kültür ve eğitim kenti olarak bilinen Nysa Antik Kenti, her geçen gün dikkatleri üzerine çekerken Sultanhisar Belediyesi de antik kentteki bin 900 yıllık tarihi İhtiyarlar Meclisine dikkat çekti. Bu çerçevede Sultanhisar Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunu Nysa Antik Kenti'ndeki İhtiyarlar Meclisi'nde gerçekleştirdi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, bütün meclis üyelere toplantıya katılım sağladı.

Bin 900 yıllık tarihi meclis adeta yeniden canlanırken, toplantı sonrasında antik kenti gezen belediye meclis üyeleri, Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den bilgi aldı. - AYDIN