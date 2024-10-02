Sultanhisar Belediyesi, 1900 Yıllık İhtiyarlar Meclisi'nde Toplantı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultanhisar Belediyesi, 1900 Yıllık İhtiyarlar Meclisi'nde Toplantı Yaptı

Sultanhisar Belediyesi, 1900 Yıllık İhtiyarlar Meclisi\'nde Toplantı Yaptı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde bulunan 1900 yıllık İhtiyarlar Meclisi, Sultanhisar Belediyesi'nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile yeniden canlandı. Toplantıya katılan meclis üyeleri, antik kenti gezerek Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den bilgi aldılar.

02.10.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ndeki bin 900 yıllık İhtiyarlar Meclisi, Sultanhisar Belediyesi'nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile yeniden canlandı.

Kültür ve eğitim kenti olarak bilinen Nysa Antik Kenti, her geçen gün dikkatleri üzerine çekerken Sultanhisar Belediyesi de antik kentteki bin 900 yıllık tarihi İhtiyarlar Meclisine dikkat çekti. Bu çerçevede Sultanhisar Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunu Nysa Antik Kenti'ndeki İhtiyarlar Meclisi'nde gerçekleştirdi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, bütün meclis üyelere toplantıya katılım sağladı.

Bin 900 yıllık tarihi meclis adeta yeniden canlanırken, toplantı sonrasında antik kenti gezen belediye meclis üyeleri, Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Serdar Hakan, Kültür Sanat, Sultanhisar, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanhisar Belediyesi, 1900 Yıllık İhtiyarlar Meclisi'nde Toplantı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanhisar Belediyesi, 1900 Yıllık İhtiyarlar Meclisi'nde Toplantı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement