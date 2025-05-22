Sultanhisar\'da Avcılık Eğitimi Kursu Açıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde açılacak olan Avcılık Eğitimi Kursu için başvurular başladı.

Aydın'da bulunan av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarını doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliği içerisinde Avcı Eğitim Kursları düzenleniyor. Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği en az 12 kursiyerin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları halinde Avcı Eğitim Kursları açılırken bu çerçevede Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılacak olan Avcılık Eğitimi Kursu için başvurular başladı. Konu ile ilgili Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kurumumuzda Avcılık Eğitimi Kursu açılacaktır. Katılmak isteyenler Atça Avcılık ve Atıcılık Derneğine başvurmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN