Sultanhisar'da şehit ailesi unutulmadı - Son Dakika
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Sultanhisar'da şehit ailesi unutulmadı

Sultanhisar\'da şehit ailesi unutulmadı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Er Ayhan Yeşilyol'un babasını unutmayan İlçe Kaymakamlığı, jandarma ekipleriyle şehit babasını ziyaret etti.

26.02.2025 14:44
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Er Ayhan Yeşilyol'un babasını unutmayan İlçe Kaymakamlığı, jandarma ekipleriyle şehit babasını ziyaret etti.

Sultanhisar Kaymakamlığı, 2008 yılında Mardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Er Ayhan Yeşilyol'u unutmadı. Kaymakam Ali Ekber Ateş'in talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan şehit ailesini ziyaret etti. Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız Ali Ekber Ateş'in talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Şehit J. Er Ayhan Yeşilyol'un bizlere emaneti olan kıymetli babası Mahsun Yeşilyol'u ziyaret etti. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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