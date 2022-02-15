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Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı - Son Dakika

Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı

15.02.2022 13:00
Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde zabıta ekipleri, açıklanan temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimini denetledi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde zabıta ekipleri, açıklanan temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimini denetledi.

KDV indirim kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Sungurlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oluşacak indirimleri yerinde görmek için marketleri denetlemeye başladı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Karaman, "Resmi Gazete'de yüzde 8 olan KDV kalemlerinin yüzde 7 oranında indirimle yüzde 1 olarak fiyatlara yansıtılacağını vurgulandı. İndirim uygulanacak olan ürünler sebze, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. İndirimlerin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik olarak market ve bakkallarda denetlemelere başladık. Bütün bu ürünlerde yüzde 1 KDV uygulanıp uygulanmadığını denetledik. Denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecek ve karara uymayan işletmeler için cezai işlem uygulanacak." İfadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı
Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı

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Sungurlu, Zabıta, Gazete, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı - Son Dakika


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