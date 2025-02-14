Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu

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Polis, 8 adrese düzenlediği operasyonda vazolarda gizlenmiş uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

14.02.2025 20:07
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Polisten 8 adrese eş zamanlı operasyon: Vazolardan uyuşturucu çıktı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerinin 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, vazoların içine gizlenmiş yüzlerce uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 673 adet sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9x19 mm çapında mermi, 10 tüfek fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada, dekoratif amaçlı kullanılan üç vazo içerisine gizlenmiş farklı renklerde uyuşturucu haplar bulundu. Operasyona katılan narkotik köpeği "Zeus", uyuşturucuların saklandığı bölmeleri tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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