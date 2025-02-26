Suriye'de Kitap Yasakları Kalktı - Son Dakika
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Yerel

Suriye'de Kitap Yasakları Kalktı

Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yasaklı kitaplar yeniden basılmaya başlandı.

26.02.2025 11:42
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından sivillerin yanı sıra kitaplar da özgürlüğüne kavuştu.

Suriye'de Esad rejiminin uzun yıllar boyunca uyguladığı sansür nedeniyle basılamayan İslami eserler, felsefe ve çeşitli alanlardaki kitaplar artık yeniden basılabiliyor. Düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açan eserlerin basımını yasaklayarak rejim ideolojisine aykırı düşüncelerin yayılmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimini devrilmesiyle, halk istediği kitaplara yeniden ulaşabiliyor.

Rejim döneminde kitapların yasaklanmasıyla mücadele eden kitabevi sahipleri yaşadıklarını anlattı.

Kitabevi sahibi Abdurrahman el-Suruci, "Bu rejim insanlara çok işkence etti. Baas Partisi'nin yönetimi altında çok acı çektik. Kitabevlerine güvenlikten çok baskı vardı sürekli takip ediliyorduk. Yayınladığımız kitaplar yüzünden sürekli karakola götürülüyorduk. İbn Kayyim El-Cevziyye ve İbn Teymiyye gibi alimler yasaklıydı. Rejim, Şam'ın kimliğini silmek için bu alimleri yasakladı. Eymen el-Atum ve Yusuf el-Karadavi gibi çağdaş yazarlar da yasaklıydı. Değersiz kitapları destekliyorlardı. Yasaklanan tüm kitaplar ahlak, din ve felsefe hakkındaydı. Bilime ve alimlere düşmandılar" dedi.

Adını açıklamayan Firdevs Kütüphanesi sahibi, "1920 yılında kurulan Firdevs Kitabevi'nin sahibiyim. Rejim, bilim, alimler ve dine savaş açmıştı. Her şey yasaktı, İslam ahlak ve dininden bahseden tüm kitaplar yasaktı. Doğrudan tutuklanmadık ama sürekli güvenlik şubelerine gidiyorduk. Bir keresinde bir kitabı yayınladığımız için tutuklanacaktık ama neyse ki kitap yanlışlıkla Esad'ın kütüphanesinde de vardı ve bu bizi tutuklanmaktan kurtardı" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriye'de Kitap Yasakları Kalktı - Son Dakika

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