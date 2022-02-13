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Suriye'ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Suriye'ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı

13.02.2022 00:57
Suriye'ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı

Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere toplanan 29 tır yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere toplanan 29 tır yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve kömür yardımı topladı. Yardım malzemelerinin tırlara doldurulmasının ardından 10'u Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, kalanı da Gaziantep ve Şırnak'tan olmak üzere toplam 29 yardım tırı, dualarla yola çıktı. Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,,siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"29 tane büyük konvoyumuz var"

Düzenlenen törende konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Bölge Sorumlusu Şükür Çakır, "Bugün burada olmamıza vesile olan hamdolsun İdlib'e gidecek olan yardım konvoyumuz var. Normalde 10 tanesi burada ama toplam 29 tane büyük konvoyumuz var. Bu çok duyuluyor, İdlib'de soğuktan donan bir çok yavrumuz var. Biz de hamdolsun Kocaeli olarak her daim İdlib'in yanındayız. Büyük bir konvoy hazırladık, inşallah dualarla uğurlayacağız. Ben buradan bütün Kocaeli halkına, herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şırnak'tan kömür gidiyor, Gaziantep'ten elbise gidiyor. Toplam 29 tır yola çıkıyor" dedi. - KOCAELİ

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Kocaeli, Şırnak, Suriye, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriye'ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'ye gitmek üzere 29 yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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