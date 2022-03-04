Suriyeli çocuklardan "savaş bitsin" çağrısı - Son Dakika
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Suriyeli çocuklardan "savaş bitsin" çağrısı

04.03.2022 00:57
Suriyeli çocuklardan "savaş bitsin" çağrısı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocukları, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini istediklerini, savaşın en çok çocuklara zarar verdiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocukları, Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini istediklerini, savaşın en çok çocuklara zarar verdiğini söyledi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, aradan 11 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Suriye'de yaşayan milyonlarca insan başka ülkelere sığınmak zorunda kalırken binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Çoğu çocuk yüz binlerce insan ise savaşta yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8. günde de devam ederken bu saldırılar sonucunda 2 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. 1 milyonun üzerinde Ukraynalı ise ülkeyi terk etti.

Ukrayna'da kalan insanlar sığınaklarda savaşın son bulmasını beklerken çocuklar ise artık sokaklarda bahçelerde oynamak yerine aileleriyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Dünyanın dört bir yanından Rusya'nın saldırıları kınanırken Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocukları, hayırsever Ogün Sever Okur'un desteğiyle hazırlattıkları dövizlerle savaşın bir an önce bitmesini istedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan çocuklar, savaşın en çok çocuklara zarar verdiğini belirtti.

Ailesiyle birlikte 5 sene önce İdlib'den Adana'ya gelen Hanım Ahmed (11), "Bizler savaştan kaçarak buraya geldik. Ukrayna'da da bir savaş varmış. Oradaki çocukların da bizim gibi olmasını istemiyoruz. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

Halep'ten gelen Ferah Muhammed (11), "Ukrayna'da bir savaş varmış. Bizler savaştan kaçtık. Çocuklar savaşlarda çok zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklara dövizleri hazırlayan Ogün Sever Okur ise savaşta en çok çocukların zarar gördüğünü, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi. - ADANA

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Ukrayna, Suriye, Rusya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriyeli çocuklardan 'savaş bitsin' çağrısı - Son Dakika


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