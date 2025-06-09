Suriyeli Gençten Örnek Davranış

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokakta gezerken para bulan Suriyeli Muhammed, bulduğu parayı polise teslim etti.

Develi ilçesinde ikamet Eden 14 yaşındaki genç Muhammed Nabhan, Fenese Aşağı Mahallesi Deli Değirmen sokakta gezerken yol üzerinde 9 bin 600 TL buldu. Genç bulduğu parayı polise teslim ederken, ekipler kameraları inceleyerek paranın sahibinin M.Ö. olduğunu tespit etti. 9 bin 600 TL eksiksiz olarak sahibine teslim edilirken, Suriyeli genci davranışı takdir topladı. - KAYSERİ