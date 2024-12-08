Suriyeliler Esad\'ın Düşüşünü Kutluyor

(GAZİANTEP)- Türkiye'de çeşitli şehirlerde yaşayan Suriyeliler Beşar Esad iktidarının düşüşünü kutlamaya başladı. Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler de sabahın erken saatlerinde sevinç gösterilerinde bulundu.
Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde başlayarak Beşar Esad iktidarının düşüşünü kutlamaya başladı. Recep Tayip Erdoğan Parkı etrafında yoğunlaşan gösterilerde emniyet güçleri önlem aldı.
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