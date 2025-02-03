Sürücü Orta Refüjdeki Ağaca Çarptı

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Orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Cemalpaşa mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atilla Ü. idaresindeki 80 LR 056 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araca sıkışan araç sürücüsü Atilla Ü. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile iglili soruşturma başlatıldı.