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Süt Üreticileri Zor Durumda

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Edirne'deki süt üreticileri acil çözüm bekliyor, fiyatlar yetersiz kalıyor.

27.11.2024 15:32
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(EDİRNE) - Süt üreticilerinin zor günler geçirdiğini belirten Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, "Ulusal Süt Konseyi acilen toplanmalıdır. Bu durumun sonu hüsran olacak. İthalatla bu işler dönmez" dedi.

Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, süt üreticisinin zarar ettiğini, dişi hayvanlarını kesime gönderdiğini söyledi. Suiçmez, soğutulmuş çiğ inek sütü satış litre satış fıyatının 19 lira olması gerektiğini ifade etti. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Gerçekten süt üretici çok zorda. Aralık ayı girmeden acilen Ulusal Süt Konseyi'nin toplanmasını ve bir litre çiğ süt karşılığında üreticinin eline geçecek olan net rakamın 19 lira olmasını talep ediyoruz. 19 liranın altında bir fiyat, kabul edilebilir değildir. Ulusal Süt Konseyi'nin maliyet açıklaması şu anda 15 lira civarında. Böyle bir maliyet açıklıyorsunuz, üreticiye de şu anda 15 lira ödeniyor. Çalışan emekçiler bunu nasıl sürdürsün, kendileri hiç para kazanmayacak mı? Bu ay yem fiyatlarına iki kere zam geldi. Biz üretmeye devam edeceğiz ama nereye kadar? Birçok üretici, hayvanlarını kesime gönderiyor. Sadece bu sabah iki tane üreticimiz, işletmelerini kapatacaklarını beyan ettiler. Onun için Ulusal Süt Konseyi acilen toplanmalıdır. Bu durumun sonu hüsran olacak. İthalatla bu işler dönmez. Bir yere kadar döndürürüz."

Süt Üreticileri Zor Durumda
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika

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