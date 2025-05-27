Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
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Yerel

Süt Üreticileri Zor Durumda

27.05.2025 18:52
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Süt fiyatlarının düşük olması nedeniyle üreticiler düvelerini satmak zorunda kalıyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Süt Üreticileri Birlik Başkanı Yüksel Gedik, üreticinin sütten para kazanamadığı için düvelerini sattığını ifade etti.

Gedik, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaştığına dikkati çekti.

"Satışların çok ağır gittiğini" belirten Gedik, "Vatandaşlarımızın çoğu hayvanı daha satılmadı. Bu sene bayağı ağır. Maliyetler çok yüksek olduğundan dolayı vatandaşımız alamıyor. Üreticimiz satamıyor, vatandaşımız alamıyor. Et fiyatları da tabii ki maliyetlerden dolayı yüksek" dedi.

Damızlık hayvanların kesime gönderildiğini anlatan Gedik, "Bundan sonra diyoruz ki, üreticilerimiz damızlık hayvanlarını kestirmesin. Çünkü üretim bitmesin diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurbanda düvelerini satıyorlar"

Süt fiyatlarının düşük olduğunu, üreticinin para kazanamadığını kaydeden Gedik, bu nedenle üreticilerin Kurban Bayramı öncesinde düvelerini kesmek ya da satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Gedik, şunları söyledi:

"Zor durumda oldukları için satıyorlar. Vatandaşımız düvelerini satarlar mı? Satıp 150-200 bin liraya hayvan alması gerekiyor ama burada üreticiler kurtulmak istiyor işletmelerden. Neden? 'Sütümüz para etmiyor' diyorlar. Biz de Süt Konseyine bağlıyız. Süt Konseyimiz belli bir fiyat veriyor. 7-8 ay önce 17,50 lira fiyat verildi.

"Çiğ süt fiyatı 22 lira olmalı"

Burada vatandaş elindeki hayvanlarını kurbanda bitirmeye çalışıyor. Damızlık hayvanlarını bile bitirmeye çalışıyor. Şu anda sütün maliyeti 18 lira. 25 lira olması lazım. Biz yine az istiyoruz, 22 lira olsun ki üreticimizin çarkı dönsün ve kendisini kurtarsın. Üreticimiz burada kendi çalışmasını hesaba katmıyor. Burada sadece para kazanayım, ayakta durayım diye uğraşıyor. Para kazanmayı da bıraktı artık. Süt topladığımız yerler de hep azalıyor. İşletmeler kapanıyor. Bütün kırsaldaki işletmelerimiz hep kapanıyor. Bu, süt bitecek demek. Üyeliklerden düşüyorlar."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika

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