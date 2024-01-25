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Tağşişli Ürünlere Devlet Desteği Şart - Son Dakika
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Tağşişli Ürünlere Devlet Desteği Şart

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tağşişli ürünlerle mücadele için devlet desteğinin önemli olduğunu belirtti. Dönmez, toplum sağlığını ilgilendiren çalışmaların devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tağşişli Ürünlere Devlet Desteği Şart
25.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:59
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturan tağşişli ürünlerle mücadele edebilmek için devlet desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Tüm dünyada artan gıda fiyatları sonrasında tağşiş tehdidinin ortaya çıktığını belirten Coşkun Dönmez, bu konuda topyekün mücadele için çözüm önerilerini sundu. Başkan Dönmez, çalışma ruhsatını "endüstriyel yemek üretimi" olarak almayan firmaların daha sıkı denetlenmesini ayrıca bu ruhsata sahip olmayan işletmelerden toplu yemek alınmamasını istedi. Coşkun Dönmez, tehlike veya kusurlar oluşmadan önlem almanın, bunlar yapılmadığı için ortaya çıkan sorunları çözmekten çok daha kolay ve risksiz olduğunu belirterek, toplum sağlığını ilgilendiren çalışmaların devlet tarafından şartsız desteklenmesi toplu yemek tüketen işletmelerin de dikkatli olması uyasında bulundu.

"Endüstriyel yemek ruhsatı neden önemli"

Başkan Dönmez, çalışma ruhsatını "endüstriyel yemek üretimi" olarak almayan tüm işletmelerin "merdiven altı" işletme olduğunu belirterek, "Çünkü 'endüstriyel yemek üretimi' ruhsatına sahip olan işletmelerin yerine getirmesi gereken kurallar var. Almaları gereken belgeler var. Kullandığı gıdalar, deterjan ve diğer temizlik malzemeleri ile ambalajlarda uyulması gerekli standartlar kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Üretim aşamalarında ve taşıma sırasında bir dizi hijyen ve sanitasyon kuralına uyulması zorunludur. Tüm personel eğitimlere tabidir. Özetle bu ruhsata sahip olan işletmeler çiftlikten sofraya kadarki her aşama haberli ve habersiz denetlenirken diğer işletmeler denetlenmiyor" dedi.

Toplu yemek üretme işine soyunan ancak hiçbir denetine olmayan kimi lokantalardan sırf ucuz olduğu için tabildot yemek almayı tercih edenleri uyaran Dönmez, "Bu çok riskli. Çünkü hiçbir denetime tabi değiller. Uygunsuz şartlarda üretim yapıp, uygunsuz ambalajlarda ve uygunsuz şartlarda yemek taşıyorlar. Kullandıkları gıda hammaddelerinde tağşiş riski de var. Medyada neredeyse her gün toplu tüketilen gıdalardan zehirlenen insanların haberlerine rastlıyoruz. Bazı vakalar ölümle bile sonuçlanıyor. Bu nedenle diyoruz ki; işletme ruhsatını endüstriyel yemek işletmesi olarak almayan yerlerden asla toplu yemek satın almayın. Aksi halde sizin ve çalışanlarınızın sağlığına zarar gelebilir" dedi.

Coşkun Dönmez, satın aldıkları menülerden en küçük şüphe duyanların mutlaka akredite kurumlarda bu menüleri analiz ettirmelerini konusunda da uyardı. Günümüzde kırmızı et ve yağ fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu ürünlerde daha fazla tağşişe rastlanılabileceğine de dikkat çeken Dönmez, aşırı düşük fiyatlı menülerin sağlıklı olamayacağının bir kez daha altını çizip, sektörde doğru iş yapan işletmelerin desteklenmesi ve müşterilerin bilinçli tercihler yapması gerektiğine de vurgu yaparak, "Tüketicilerimizden, sağlıklı ve güvenilir yemek hizmeti sunan işletmelere öncelik vermelerini rica ediyoruz. Kimse maliyetinin altında satış yapamaz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da gıda güvenliğine dikkat çekmek ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için BUYSAD'ın bir dizi eğitim, seminer, bilgilendirme toplantıları yaptığını söyleyen Coşkun Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Endüstriyel yemek sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ve diğer işletmelerden toplum sağlığını her menfaatin üzerinde tutan, daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışan BUYSAD'ın çalışmalarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Tüketicilerimizden de bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarını ve sağlıklarına önem vermelerini önemle rica ediyorum. Sağlıklı bir toplum için güvenli gıda tüketmek çok önemlidir." - BURSA

Kaynak: İHA
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