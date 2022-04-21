Tahmazoğlu, 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Tahmazoğlu, 23 Nisan'ı kutladı

21.04.2022 16:19
Tahmazoğlu, 23 Nisan'ı kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk ve Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan çocuklar için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğuna dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bu günü çocuklara armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Milleti, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir' demiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 102. Yılını kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

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Ulusal Egemenlik, Şahinbey, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu, 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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