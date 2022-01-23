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Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap - Son Dakika

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap

23.01.2022 09:22
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap

Adana'da bir kebapçı, takdir ve teşekkür belgesini alıp gelenlere ücretsiz Adana Kebap dağıtmaya başladı.

Adana'da bir kebapçı, takdir ve teşekkür belgesini alıp gelenlere ücretsiz Adana Kebap dağıtmaya başladı. Kebapçı, 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana'da ise 460 bin 71 öğrenci karne aldı. Tüm Restoranlar Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş ise merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kebapçısında takdir ve teşekkür belgesini alıp gelenlere ücretsiz Adana Kebap dağıtmaya başladı.

Serttaş, geçmiş yıllarda da bu uygulamayı yaptığını söyledi. Serttaş, "Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Bizde takdir ve teşekkür belgesini alıp gelen 5 bin öğrenciye Adana Kebap dağıtalım istedik. Aileleri ve karneleriyle gelen bütün öğrencileri bekliyoruz" dedi.

Takdir belgesi alıp kebap yemeye gelen Efe Altunok ise uygulamayı çok beğendiğini söyledi.

Karne alan kızıyla birlikte kebap yemeye gelen Hüseyin Karatoprak, "Biz anne ve babalar olarak kendi ücretimizi ödüyoruz. Çocuklarımız için böyle bir uygulama yapılmış olması da çok mutlu etti. Hem Adana'nın tanıtımına hem de çocuklara moral olması açısından çok güzel" diye konuştu. - ADANA

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap

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Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere Adana Kebap - Son Dakika


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