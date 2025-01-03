Takside Doğum Şoku - Son Dakika
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Takside Doğum Şoku

Bursa'da hamile kadın, takside doğum yaptı. Sağlık ekipleri bebeği sağlıklı şekilde kurtardı.

03.01.2025 20:02
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Hamile kadın takside doğurdu

BURSA - Bursa'da hamile bir kadın hastaneye gitmek için eşiyle birlikte bindiği takside doğum yaptı.

Bursadabugun.com veb sitesinin haberine göre, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın sabaha karşı doğum sancısı tutunca, eşini uyandırıp haber verdi. Doğum zamanın geldiğini anlayan kocası eve en yakın duraktan taksi çağırdı. 16 T 0171 plakalı taksi hamile kadın ve eşini alıp Nilüfer ilçesinden Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Hamile kadının sancıları giderek artmaya başlayınca taksinin bulunduğu noktaya 112 ekibi çağırıldı. Özlüce'den Şehir Hastanesi'ne giden bulvar üzerinde taksiye ulaşan 112 sağlık ekipleri taksi içerisinde kadının doğumunu gerçekleştirip bebeği sağlıklı bir şekilde annesinin kucağına verdi. Daha sonra anne ve bebeği sağlık ekibi kontrolünde şehir hastanesine getirilerek kontrolden geçirildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne, bayan sağlıkçılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Bursa, Son Dakika

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