Takside Hayalini Gerçekleştiren Emine - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Takside Hayalini Gerçekleştiren Emine

Geniş Video İzle

Babasının hastalığı nedeniyle taksici olan Emine Yıldırım, tır şoförü olmak istiyor.

24.02.2025 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babasının hasta olmasıyla direksiyona geçen taksici Emine'nin hayali tır şoförü olmak

OSMANİYE - Osmaniye'de 40 yıllık baba mesleği olan taksiciliği devam ettiren Emine Yıldırım, 7 aydır taksi şoförlüğü yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara ilham oluyor.

Osmaniye kent merkezinde yaşayan Emine Yıldırım, kargo şirketinde çalıştığı esnada taksici olan babasının hastalığı nedeniyle mesleğe ara vermesiyle taksici olmaya karar verdi. Yıldırım, kısa sürede gerekli evrakları hazırlayarak taksi şoförlüğüne başladı. Çocuk yaşta başlayan araba sevgisi ve baba mesleğinden dolayı taksi şoförlüğünü seçen Yıldırım, babasının 40 yıldır direksiyon salladığı yollarda babasının arabasıyla hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara ilham oluyor. Gelecekteki hayalinin tır şoförü olmak olduğunu ifade eden Yıldırım, mesleğinde sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Babasının taksi şoförü olarak 40 yıldır direksiyon salladığını ifade eden Emine Yıldırım, babasının hastalığıyla birlikte taksi şoförlüğü yapmaya başladığını belirterek "Babam Osmaniye'nin en eski taksicilerinden birisi, yaklaşık 40 senedir bu işin içerisinde. Ben de baba mesleğini devam etmek istediğim için ve araba sürmeyi çok sevdiğim için bu mesleğe girmek istedim. Zaten babamın rahatsızlıkları vardı. Ameliyata girdiğimde ondan habersiz ben bu işlemlerimi bitirdim ve kendisinin haberi yoktu tabii ki girdiğimde söyledim ve mutlu oldu. Şu anda da devam ediyorum. İnsanların tepkileri çok güzel çocuğundan, gencine, yaşlısından hepsi çok güzel tepkiler veriyor. Hepsi çok olumlu karşılıyor ve hepsi destek veriyor. Işıklarda bile olsun durdurup çok güzel şeyler söyleyen var. Giderken el hareketiyle çok mutlu olduklarını ifade edenler var. O şekilde ben de çok mutlu oluyorum tabii ki " diye konuştu.

"En büyük hayalim tır şoförü olmak "

Hayattaki en büyük hayalinin tır şoförü olmak olduğunu söyleyen Yıldırım, "Mesleğin zorluğunu şu an için görmedim, çok şükür hepsi yardımcı oluyorlar. Hepsi de çok güzel destek veriyor. O yüzden bir sıkıntısını görmedim. Biraz trafikte biraz zorlanıyoruz tabii ki. En büyük hayalim hep tır sürmekti. Tır sürmek olmadı ama babamın taksisini şu anda sürüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Emine Yıldırım, Osmaniye, Ekonomi, trafik, Kadın, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Takside Hayalini Gerçekleştiren Emine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:15 Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:03:46. #1.12#
SON DAKİKA: Takside Hayalini Gerçekleştiren Emine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.