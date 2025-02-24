Takside Hayalini Gerçekleştiren Emine

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Babasının hasta olmasıyla direksiyona geçen taksici Emine'nin hayali tır şoförü olmak

OSMANİYE - Osmaniye'de 40 yıllık baba mesleği olan taksiciliği devam ettiren Emine Yıldırım, 7 aydır taksi şoförlüğü yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara ilham oluyor.

Osmaniye kent merkezinde yaşayan Emine Yıldırım, kargo şirketinde çalıştığı esnada taksici olan babasının hastalığı nedeniyle mesleğe ara vermesiyle taksici olmaya karar verdi. Yıldırım, kısa sürede gerekli evrakları hazırlayarak taksi şoförlüğüne başladı. Çocuk yaşta başlayan araba sevgisi ve baba mesleğinden dolayı taksi şoförlüğünü seçen Yıldırım, babasının 40 yıldır direksiyon salladığı yollarda babasının arabasıyla hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara ilham oluyor. Gelecekteki hayalinin tır şoförü olmak olduğunu ifade eden Yıldırım, mesleğinde sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Babasının taksi şoförü olarak 40 yıldır direksiyon salladığını ifade eden Emine Yıldırım, babasının hastalığıyla birlikte taksi şoförlüğü yapmaya başladığını belirterek "Babam Osmaniye'nin en eski taksicilerinden birisi, yaklaşık 40 senedir bu işin içerisinde. Ben de baba mesleğini devam etmek istediğim için ve araba sürmeyi çok sevdiğim için bu mesleğe girmek istedim. Zaten babamın rahatsızlıkları vardı. Ameliyata girdiğimde ondan habersiz ben bu işlemlerimi bitirdim ve kendisinin haberi yoktu tabii ki girdiğimde söyledim ve mutlu oldu. Şu anda da devam ediyorum. İnsanların tepkileri çok güzel çocuğundan, gencine, yaşlısından hepsi çok güzel tepkiler veriyor. Hepsi çok olumlu karşılıyor ve hepsi destek veriyor. Işıklarda bile olsun durdurup çok güzel şeyler söyleyen var. Giderken el hareketiyle çok mutlu olduklarını ifade edenler var. O şekilde ben de çok mutlu oluyorum tabii ki " diye konuştu.

"En büyük hayalim tır şoförü olmak "

Hayattaki en büyük hayalinin tır şoförü olmak olduğunu söyleyen Yıldırım, "Mesleğin zorluğunu şu an için görmedim, çok şükür hepsi yardımcı oluyorlar. Hepsi de çok güzel destek veriyor. O yüzden bir sıkıntısını görmedim. Biraz trafikte biraz zorlanıyoruz tabii ki. En büyük hayalim hep tır sürmekti. Tır sürmek olmadı ama babamın taksisini şu anda sürüyorum" dedi.