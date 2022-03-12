Talas Antika Pazarı yarın açılacak - Son Dakika
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Talas Antika Pazarı yarın açılacak

12.03.2022 14:00
Talas Antika Pazarı yarın açılacak

Kurulduğu günden bu yana her ayın vazgeçilmezleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antika meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana her ayın vazgeçilmezleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antika meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor.

Tarihi Harman Mahalle Meydanında 13 Mart Pazar günü kurulacak pazarda birbirinden değerli antika ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor - KAYSERİ

Talas Antika Pazarı yarın açılacak
Talas Antika Pazarı yarın açılacak

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Pazar, Talas, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Antika Pazarı yarın açılacak - Son Dakika


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