Talas Belediye Meclisi Temmuz Ayı Gündemini Karara Bağladı

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Talas Belediye Meclisi toplanarak Temmuz ayı gündeminde bulunan 11 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan'ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü. Başkan Vekili İlhan, temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunup, "Meclis gündemimiz 11 maddeden oluşmaktadır. Alınan kararların ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile ilgili konular karara bağlandı.

Meclis oturumu 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da toplanmak üzere sona erdi. - KAYSERİ