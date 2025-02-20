Talas Belediyesi\'nden \'Suriye Nereye Gidiyor?\' Programı

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Talas Belediyesi tarafından Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 'Suriye Nereye Gidiyor?' konulu program düzenlendi. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Önemli konuları ele aldık ve yapılması gerekenleri değerlendirdik" dedi.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Federasyonu Genel Başkanı Turgay Aldemir, Cihannüma Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Av. Fevzi Konaç ve Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı İzzet Serkuş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda konuşan Anadolu Federasyonu Genel Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'nin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak yapılacak çalışmalarla ilgili görüşlerini bildirdi. - KAYSERİ