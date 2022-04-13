Talas personeline milli manevi değerler programı - Son Dakika
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Talas personeline milli manevi değerler programı

13.04.2022 13:28
Talas personeline milli manevi değerler programı

Talas Belediyesi personeline yönelik milli ve manevi değerler programı başlatıldı.

Talas Belediyesi personeline yönelik milli ve manevi değerler programı başlatıldı. Belediyede görev yapan tüm çalışanların periyodik olarak katılımıyla gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek programda, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından 'Çanakkale Ruhu' üzerinden Milli Mücadele yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatılıyor.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ilk gün programında Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadeleye dair çok özel fotoğraflarla anlatımlar yapan Ahmet Nedim Kilci, o yıllarda büyük kahramanlıklara imza atan Mehmetçiklerin hikayelerinden de örnekler sundu. Konuşmasında Çanakkale ruhunun yalnızca 18 Mart'ta hatırlanmaması gerektiğine de vurgu yapan Kilci, Kurtuluş Savaşı'nın ve Çanakkale Ruhunun anlatılmaktan öte anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. 'Hey 15'li' ağıdının ve Türk Askeri'ne verilen 'Mehmetçik' isminin ortaya çıkışını da anlatan Kilci, geçmişten güç alıp geleceğe emin adımlarla yürümemiz gerektiğine işaret etti. Programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeledeki yerine ve önemine de ayrı bir parantez açan Kilci, "Süngü tak, yere yat" diyerek askeri cesaretlendiren Atatürk'ün savaşın kaderi değiştirdiğinin altını çizdi.

4 GÜN SÜRECEK, TÜM PERSONEL KATILACAK

Cuma gününe kadar sürecek olan etkinlikte belediyenin tüm birimlerinde görev yapan çalışanlar, gruplar halinde programa katılacak ve program sonunda Katılım Belgesi verilecek. - KAYSERİ

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Talas Belediyesi, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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